(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Казанцы сдали в мобильный пункт рекордное количество вторсырья — почти 5,4 тонны. Об этом сообщают активисты проекта «ЭкоЛогично».

«Мобильный пункт в этот раз посетило более 1,5 тысячи человек! Мы собрали рекордные 5369,6 кг вторсырья», — говорится в сообщении в группе проекта во «Вконтакте».

Горожане принесли почти 1,7 тонны макулатуры, более 1,7 тонны стекла, по 350 кг твердого и мягкого пластика, а еще 207 кг упаковки TetraPak.

В мобильный пункт также сдали почти 700 кг одежды и текстиля для благотворительности, а также около 60 кг крышечек для проекта «Волшебные Крышечки» — вырученные средства будут переданы приюту «Кот и Пес».

Мобильный пункт по сбору вторсырья проходит в казанском торговом центре по адресу проспект Победы, 141 в последнее воскресенье месяца.

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