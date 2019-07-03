Татар-информ

3 июля 2019, 09:00

Экономика и финансы

«Мы хотим стать друзьями и партнерами надолго»: Мухаметшин открыл форум «Татарстан – Словакия»

Рекомендуем

Экономика и финансы

«Мы хотим стать друзьями и партнерами надолго»: Мухаметшин открыл форум «Татарстан – Словакия»

Фото: Рамиль Гали

Визит словацкой делегации уже показал большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества республик, отметил председатель Госсовета РТ.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин открыл в Казани бизнес-форум «Татарстан — Словакия».

«Я хочу пожелать нам всем успехов. Мы хотим стать друзьями и партнерами надолго. Давайте поработаем над этой задачей», — заявил председатель Госсовета РТ.

По его словам, визит зарубежной делегации уже показал большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества между республиками в разных сферах. Необходимо сделать так, чтобы эта встреча не стала просто визитом вежливости, а дала старт углубленному экономическому развитию, подчеркнул Мухаметшин.

Он также напомнил, что по итогам визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Татнефть» и компанией Slovnaft — крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом центральноевропейской страны.

Делегацию из Словакии возглавил Председатель Парламента Словацкой Республики Андрей Данко. Также в Татарстан приехали руководители производственных предприятий и бизнес-структур Словакии. Данко отметил, что у Татарстана и Словакии, несмотря на большое расстояние между республиками, много общего, в том числе любовь к своей истории и культуре.

Перспективными направлениями взаимодействия двух республик являются сотрудничество в области автомобилестроения, станкостроения, нефтепереработки и нефтехимии, шинного производства, IT-технологий, энергосбережения и строительства. Кроме этого, есть взаимный интерес сторон в расширении сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и туризма.

Бизнес-форум «Татарстан — Словакия» нацелен на развитие кооперации и деловых связей в области энергетики, финансовых рынков, сельскохозяйственного производства и экспорта продукции. На форуме представили экономический и инвестиционный потенциал двух регионов, состоялась презентация туристического потенциала, а в завершение прошли деловые встречи в формате B2B.

В мероприятии также поучаствовали министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, председатель Союза «ТПП РТ» Шамиль Агеев и другие официальные лица.

Делегация Словакии прибыла в Татарстан во вторник с двухдневным рабочим визитом. Накануне вечером Андрей Данко встретился с Фаридом Мухаметшиным, после чего члены делегации посетили Агентство инвестиционного развития Татарстана, где им презентовали промышленный потенциал республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Мухаметшин обсудил вопросы расширения сотрудничества с главой парламента Словакии
Новости дня
10:24
Жители четырех районов Казани останутся без света

4 июля света не будет в домах Вахитовского, Московского, Приволжского и Советского районов.

10:06
Айрат Зарипов наградил лучших журналистов республиканских и федеральных СМИ за плодотворную работу

Награды от руководителя республиканского агентства получили и сотрудники ИА «Татар-информ».

09:56
Казанцы сдали в мобильный пункт рекордное количество вторсырья

Акция по сбору мусора на переработку прошла в минувшее воскресенье.

09:40
Андрей Кончаловский и Александр Броварец будут продвигать бренд «Планета Здоровья»

Целью нового партнерства станет создание сети современных аптек с акцентом на товары для красоты и здорового образа жизни.

09:16
Microsoft заново анонсировала операционную систему Windows 1.0
09:00
«Мы хотим стать друзьями и партнерами надолго»: Мухаметшин открыл форум «Татарстан – Словакия»

Визит словацкой делегации уже показал большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества республик, отметил председатель Госсовета РТ.

08:51
На трансформаторной подстанции в Казани от удара током погиб человек

ЧП произошло у дома № 85 на улице Короленко.

08:44
Алексей Песошин ушел в 11-дневный отпуск

Исполнять обязанности Премьер-министра будет его первый заместитель Рустам Нигматуллин.

08:27
В Лаишевском районе в реке обнаружили тело мужчины, который уплыл на ночную рыбалку и пропал

Трагедия произошла неподалеку от села Атабаево на реке Кама.

08:16
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
07:54
«Союзмультфильм» создаст мультфильмы об устаревших русских словах
07:32
Рустам Минниханов примет в Казанском Кремле главу парламента Словакии

В Казани пройдет деловой форум «Татарстан – Словакия», на котором представят экономический и инвестиционный потенциал двух регионов.

07:10
Данис Зарипов для флешмоба открыл бутылку воды броском шайбы

Хоккеист присоединился к Bottle Cap Challenge.

06:46
Минкульт РФ составит рейтинг кинофикации регионов России
06:14
Нижнекамцы смогут потанцевать с профессионалами на свежем воздухе

5 июля мастер-класс проведет танцевальная студия восточных танцев «Магия», 12 июля желающие смогут присоединиться к студии современного танца Exit.

05:23
Мамадыш станет 621-м городом проекта популярного путешественника «От Кореи до Карелии»

Татарстанские города путешественник может сравнить с Москвой и Санкт-Петербургом, а также с Краснодарским краем.

04:14
В Заинске стартовала акция «Помоги собраться в школу!»

В Заинском районе сумма благотворительного взноса составляет 1500 рублей для покупки одного школьного портфеля с канцелярскими товарами.

03:07
Бывшему зданию Росгвардии в Нижнекамске нашли новых хозяев

На этот раз, если все сложится удачно, здание станет домом артистов, в нем будет располагаться ансамбль песни и танца «Нардуган».

02:13
День молодежи в Менделеевске отметят 5 июля под открытым небом

Кульминацией события станет оpen-air с выступлением диджея.

01:45
Альметьевские автоледи сразятся за звание лучшей

Конкурс проводится для повышения водительского мастерства, безаварийного вождения, профилактики дорожно-транспортных происшествий.

00:32
В Мамадыше продолжается благоустройство горы Пузанка с панорамным видом на Вятку

По окончании работ при спуске и подъеме на гору здесь установят шлагбаумы и проложат тротуары от подножия до самих памятников.

2.07 23:50
В рамках проекта «Оздоровление Волги» в Татарстане планируют высадить четыре миллиона деревьев

Для организации защитных лесных насаждений подготовлены участки общей площадью 1154 га.

2.07 23:40
Всемирная летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге
2.07 23:36
В казанский парк «Черное озеро» съедутся лучшие российские и зарубежные танцоры

В шесть вечера в парке начнутся мастер-классы и танцевальные баттлы по хип-хопу, Dancehall, All Styles и Best Team Show.

2.07 23:22
В Елабуге состоится чемпионат среди самых сильных и заботливых мужей

6 июля в Гуляй-парке состоится I муниципальный конкурс по ношению жен.

События