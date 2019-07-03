«Мы хотим стать друзьями и партнерами надолго»: Мухаметшин открыл форум «Татарстан – Словакия»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин открыл в Казани бизнес-форум «Татарстан — Словакия».

«Я хочу пожелать нам всем успехов. Мы хотим стать друзьями и партнерами надолго. Давайте поработаем над этой задачей», — заявил председатель Госсовета РТ.

По его словам, визит зарубежной делегации уже показал большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества между республиками в разных сферах. Необходимо сделать так, чтобы эта встреча не стала просто визитом вежливости, а дала старт углубленному экономическому развитию, подчеркнул Мухаметшин.

Он также напомнил, что по итогам визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Татнефть» и компанией Slovnaft — крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом центральноевропейской страны.

Делегацию из Словакии возглавил Председатель Парламента Словацкой Республики Андрей Данко. Также в Татарстан приехали руководители производственных предприятий и бизнес-структур Словакии. Данко отметил, что у Татарстана и Словакии, несмотря на большое расстояние между республиками, много общего, в том числе любовь к своей истории и культуре.

Перспективными направлениями взаимодействия двух республик являются сотрудничество в области автомобилестроения, станкостроения, нефтепереработки и нефтехимии, шинного производства, IT-технологий, энергосбережения и строительства. Кроме этого, есть взаимный интерес сторон в расширении сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и туризма.

Бизнес-форум «Татарстан — Словакия» нацелен на развитие кооперации и деловых связей в области энергетики, финансовых рынков, сельскохозяйственного производства и экспорта продукции. На форуме представили экономический и инвестиционный потенциал двух регионов, состоялась презентация туристического потенциала, а в завершение прошли деловые встречи в формате B2B.

В мероприятии также поучаствовали министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, председатель Союза «ТПП РТ» Шамиль Агеев и другие официальные лица.

Делегация Словакии прибыла в Татарстан во вторник с двухдневным рабочим визитом. Накануне вечером Андрей Данко встретился с Фаридом Мухаметшиным, после чего члены делегации посетили Агентство инвестиционного развития Татарстана, где им презентовали промышленный потенциал республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.