Microsoft заново анонсировала операционную систему Windows 1.0

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Microsoft анонсировала «совершенно новую» операционную систему Windows 1.0, сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Впервые Windows 1.0 была представлена в 1985 году. Компания не стала афишировать подробности о новой ОС, но показала ее логотип.

Интернет-пользователи предполагают, что новинка может оказаться как расширением для MS-DOS, так и свидетельством того, что компания хочет начать все заново.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! 😲 💾 pic.twitter.com/guU4QxwsGG