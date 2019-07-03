Татар-информ

3 июля 2019, 08:16

Экономика и финансы

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

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Экономика и финансы

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

Маркировка минеральной воды позволит отслеживать объемы ее производства.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предлагает маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство контрафактной продукции. Об этом заявил замглавы ведомства Михаил Орлов на совещании в Совфеде, посвященном этой теме, сообщает РИА Новости.

«Чтобы нам эту систему применить для продукции минеральной воды, мы как раз и предложили Минпромторгу распространить эту систему [маркировки]», — сказал Орлов.

Маркировка минеральной воды позволит отслеживать объемы ее производства — таким образом на рынок не будет поступать продукции больше, чем производит предприятие.

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