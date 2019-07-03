Данис Зарипов для флешмоба открыл бутылку воды броском шайбы

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов открыл бутылку воды в рамках флешмоба Bottle Cap Challenge. Видеоролик с исполнением трюка опубликован в аккаунте клуба в соцсети Twitter.
Флешмоб запустил боец ММА из Казахстана Каро Пашикян, который открыл крышку бутылки ударом ноги с разворота. У флешмоба есть ряд нюансов: бутылка должна остаться неподвижной, а видео должно быть снято с эффектом слоу-мо.
Хоккеист увидел записи с хэштегом флэшмоба в соцсети Instagram. После этого он привязал бутылку воды к штанге ворот и выполнил кистевой бросок: в результате шайба снесла крышку.
Что вы знаете про ювелирные броски? Данис Зарипов знает про них всё! 😎#bottlecapchallenge pic.twitter.com/Igf7G4D3CO— ХК Ак Барс (@hcakbars) 2 июля 2019 г.