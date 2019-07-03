Минкульт РФ составит рейтинг кинофикации регионов России

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Необходимо составить рейтинг регионов, которые реализуют программу кинофикации, заявил глава Минкульта РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов», — сказал министр.

Регионы, которые оказались на последних строчках рейтинга и не исправили нарушения, больше не будут участвовать в программе, а их губернатором направят докладные.

«Если регион взял деньги, организуйте работу. Мы всегда призывали: ищите частных операторов или ответственных управленцев», — добавил Мединский.

В рамках программы кинофикации малых городов России в регионах модернизировано более 780 кинозалов. В ближайшие пять лет планируется обновить еще 1,2 тыс. залов по всей России. Всего на реализацию нацпроекта «Культура» за это время планируется направить свыше 100 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.