Рустам Минниханов примет в Казанском Кремле главу парламента Словакии

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет в Казанском Кремле делегацию Словакии во главе с руководителем парламента страны Андреем Данко. Стороны обсудят перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Запланирована встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с делегацией Словацкой Республики во главе с председателем Национального Совета Словацкой Республики Андреем Данко», – отметили в пресс-службе.

Перспективными направлениями сотрудничества двух республик являются сотрудничество в области автомобилестроения, станкостроения, нефтепереработки и нефтехимии, шинного производства, IT-технологий, энергосбережения, строительства. Кроме этого, есть взаимный интерес в расширении сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и туризма.

Делегация Словаки прибыла в Татарстан во вторник с двухдневным рабочим визитом. Накануне вечером Андрей Данко встретился с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, после чего члены делегации посетили Агентство инвестиционного развития Татарстана, где им презентовали промышленный потенциал республики.

Сегодня гости из Словацкой Республики примут участие в деловом форуме «Татарстан – Словакия», который пройдет в гостиничном комплексе «Корстон». Ожидается, что в работе форума примут участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и другие официальные лица. Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минпромторга РТ, бизнес-форум нацелен на развитие кооперации и деловых связей в области энергетики, финансовых рынков, сельскохозяйственного производства и экспорта продукции.

На форуме будут представлены экономический и инвестиционный потенциал двух регионов, презентация туристического потенциала, в завершении пройдут деловые встречи в формате B2B.

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