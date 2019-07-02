Нижнекамцы смогут потанцевать с профессионалами на свежем воздухе

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В рамках летнего проекта «Танцующий город» Управление культуры совместно с творческой мастерской парков и скверов Нижнекамска организует для всех желающих мастер-классы по разным направлениям, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Встречи будут проходить в парке «Семья» в пять часов вечера.
5 июля мастер-класс проведет танцевальная студия восточных танцев «Магия», 12 июля все желающие смогут присоединиться к студии современного танца Exit.
13 июля Школа исторического танца ДК «Альфа» приглашает на урок исторических танцев, 19 июля – школа брейкданса «Funky Style» ждет юных нижнекамцев на свой мастер-класс, завершит серию танцевальных уроков в июле студия бальных танцев «Пируэт».