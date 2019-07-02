В Заинске стартовала акция «Помоги собраться в школу!»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В этом году впервые за школьные парты сядут 620 первоклассников, из которых 150 – дети из малообеспеченных семей. Чтобы оказать им поддержку, в районе стартовала акция «Помоги собраться в школу!», передает «Заинск-информ».



Традиционно к акции присоединятся руководители и работники предприятий, организаций и учреждений Заинского района – они сделают все возможное для нуждающихся семей, чтобы самый главный день в жизни первоклассника стал праздником.



В этом году в Заинском районе сумма благотворительного взноса составляет 1500 рублей для покупки одного школьного портфеля, укомплектованного канцелярскими товарами.



На торжественном вручении школьных ранцев будут присутствовать руководство района, руководители предприятий, организаций и учреждений, оказавших финансовую помощь в проведении данной акции.



В Татарстане благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» проводится более десяти лет. В прошлом году было собрано более 8 млн рублей для 4 тыс. первоклассников и 1 тыс. учеников для 2 – 11-х классов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.