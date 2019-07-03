Мамадыш станет 621-м городом проекта популярного путешественника «От Кореи до Карелии»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). 3 июля Мамадыш посетит путешественник Иван Ширяев, который побывал уже более чем в 600 городах России. Мамадыш станет 621-м городом в его проекте «От Кореи до Карелии», пишет газета «Нократ».



24 города Татарстана Иван Ширяев запланировал посетить с 1 июня по 6 июля. Каждый из населенных пунктов «проверяется» на гостеприимство, а также наличие интересных и необычных мест. «Я буду знакомиться с историей, особенностями, отличительными чертами городов региона, стараясь найти в каждом из них что-то любопытное», – рассказал путешественник.



До Мамадыша он посетил Заинск, Набережные Челны, Нижнекамск, Казань, Зеленодольск, Буинск, Тетюши, Болгар, Лаишево, Чистополь, Нурлат, Альметьевск, Бавлы, Бугульму, Лениногорск. Иван Ширяев поставил перед собой задачу побывать во всех 1122 городах России.



Мама путешественника – учитель географии, по признанию Ивана, ей он обязан тягой к путешествиям, с детства он мечтал объездить всю Россию, а за границей никогда не хотел побывать. Путешествовать он начал в 26 лет, самые яркие впечатления у него остались от Камчатки. «Там медведей больше, чем людей», – поделился Иван.





Самым гостеприимным местом Иван Ширяев назвал Северный Кавказ. По словам Ивана, многие считают, что там небезопасно, но на самом деле это одно из самых гостеприимных мест.



Иван путешествует 6-7 месяцев в году, с весны до осени. Зимнее время больше посвящает работе гидом-экскурсоводом, семьей он пока не обзавелся.



Денег на путешествия у Ивана уходит немного, так как передвигается он с помощью сервиса поиска попутчиков или автостопом. На ночлег останавливается в пожарных частях, о чем договаривается заранее с главным управлением МЧС региона. Деньги уходят на еду и Интернет.

Татарстан оставил у путешественника благоприятные впечатления, по его словам, тут все благоустроено: прекрасные дороги, детские площадки, парки, набережные. Татарстанские города он может сравнить с Москвой и Санкт-Петербургом, а также с Краснодарским краем.

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