Бывшему зданию Росгвардии в Нижнекамске нашли новых хозяев

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Пустующее с весны здание в Нижнекамске, где на протяжении десяти лет дислоцировался батальон Росгвардии, власти города планируют передать ансамблю песни и танца «Нардуган». Артисты, не дожидаясь юридического вердикта, вышли на уборку территории, передает «НТР 24».



Ранее в здании располагался детский сад, полиция, войсковая часть. На этот раз, если все сложится удачно, то здание станет домом артистов. Объект был построен в 1977 году, и за 42 года здесь сменилось очень много хозяев.



Пока власти решают юридические вопросы, на месте уже кипит работа. На субботник вышли и родители, и дети, и руководство. Танцевальные сапоги и джазовки участники ансамбля сменили на грабли и лопаты.



Семья «Нардугана» очень большая. На сегодняшний день в ансамбле занимается более 500 человек. Желающих еще больше, но из-за стесненных условий детям вынуждены отказывать. 3,8 тыс. квадратных метров этого здания решат проблему, а последующая реконструкция расширит возможности и добавит комфорта.

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