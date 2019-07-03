День молодежи в Менделеевске отметят 5 июля под открытым небом

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). День молодежи в Менделеевске состоится 5 июля. Ежегодный праздник пройдет на площади Д. И. Менделеева, пишут «Менделеевские новости».

Приуроченные к празднику события стартуют в 16 часов – на спортплощадках города пройдут спортивные соревнования среди молодежи. В 18 часов на площади Менделеева состоятся интерактивные молодежные мероприятия, среди которых – выставки, фестиваль по брейк-дансу, экстрим-шоу вело-мото-триал, выступление артистов и творческих коллективов, буккросинг.

В этот же день состоится награждение активной молодежи. Лучшие представители Менделеевска получат награды из рук главы района.

На главной сцене праздника пройдут молодежные развлекательные мероприятия – фестиваль красок и выступление молодежных коллективов. Кульминацией события станет оpen-air с выступлением диджея.

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