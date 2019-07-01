Альметьевские автоледи сразятся за звание лучшей

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске 29 июля состоится конкурс водительского мастерства среди женщин-автолюбителей «АвтоЛеди-2019», сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.

Конкурс проводится в целях повышения водительского мастерства, безаварийного вождения, профилактики дорожно-транспортных происшествий, улучшения культуры поведения на дорогах.





«По итогам конкурса будет выявлена женщина-водитель – мастер своего дела и пример для подражания остальным женщинам», – отмечается в сообщении районной администрации.



Состязание проводят отдел ГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району и отдел профилактики территориального управления ГБУ «БДД» в Альметьевске.

Информацию можно уточнить по телефонам: 8 (8553) 43-96-18 (рабочий, каб. 11, отдел ГИБДД Альметьевска) и 8-917-850-76-68.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.