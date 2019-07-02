Всемирная летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Екатеринбург выбрали местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года, решение было принято во время заседания исполкома Международной федерации университетского спорта, сообщает ТАСС.

Заявку Екатеринбурга представил глава Минспорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также ректор УрФУ Виктор Кокшаров, глава Российского спортивного студсоюза Сергей Сейранов.

За последнее десятилетие летние Студенческие игры пройдут в России во второй раз. В 2013 году мировые состязания прошли в Казани. Программа универсиады включает 15 обязательных видов спорта, среди которых бадминтон, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика и др.

В этом году соревнования пройдут в Неаполе с 3 по 14 июля, в 2021-м — в Чэнду, Китай.

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