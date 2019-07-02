Подрядная организация в Альметьевске оштрафована за загрязнение почвы строительными отходами

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске подрядная организация, проводившая строительно-монтажные работы в административном здании, оштрафована за загрязнение почвы отходами производства и потребления, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Место со складированными строительными отходами выявили инспекторы Юго-Восточного территориального управления министерства. Площадь захламления — 600 кв. метров.
По данному факту должностное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа 60 тыс. рублей по двум статьям КоАП РФ.
«Выдано представление на устранение выявленного нарушения», — отметили в пресс-службе Минэкологии.