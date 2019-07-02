Двадцать дворов Елабуги получат новую жизнь благодаря проекту по благоустройству

(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 20 дворов Елабуги претендуют на участие в партийном проекте «Единой России» по благоустройству дворов. Об этом сообщил глава района Геннадий Емельянов. По его словам, программа беспрецедентная и поможет за несколько лет привести в порядок максимальное количество дворов не только в городе, но и во всей республике.

Реализация программы в Елабуге начнется со следующего года, а пока сотрудники исполкома проводят встречи с представителями управляющих компаний, ТОСов и активными жителями города. По результатам этих встреч будут отобраны адреса дворов, которые примут участие в партийном проекте в 2020 году. «Проект хорош тем, что он подразумевает комплексное благоустройство двора: начиная от дорог, заканчивая детской площадкой и автостоянкой», — отмечает руководитель городского исполкома Кирилл Мокшин.

Участников программы определит специальная комиссия. Как отмечают в исполкоме города, до этого управляющим компаниям и ТОСам нужно будет подготовить детальный план дворов.

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