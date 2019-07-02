При поддержке Рустама Минниханова сортоиспытательные участки РТ получили селекционные комбайны

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). При поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова на государственные сортоиспытательные участки республики поступили малогабаритные селекционные комбайны Wintersteiger Classic – ВИМ. Об этом на выставке «День поля в Татарстане» ИА «Татар-информ» сообщил заведующий Арским сортоиспытательным участком Фанис Зарипов.

В Татарстане функционируют Арский, Кукморский, Заинский, Буинский, Чистопольский, Тетюшский государственные сортоиспытательные участки. «Поступили комбайны на пять участков при поддержке Президента Татарстана. Позже прибудет еще один на чистопольский участок. Руководство республики заинтересовано, чтобы сортоиспытания проходили на высоком уровне и все было достоверно. До этого мы работали на стареньких комбайнах, которым уже 36 лет. Здесь же все автоматизировано», – рассказал собеседник информагентства.

Масса малогабаритного селекционного комбайна составляет 1,8 тыс. кг, емкость его зернового бункера – 400 литров. «Это совместное производство Австрии и России. Один такой комбайн стоит 8,5 млн рублей», – заметил Фанис Зарипов.

Он подчеркнул, что сортоиспытания нужно поднимать на новый уровень. «В этом комбайне все предусмотрено для проведения достоверных опытов, даже щетки имеются, чтобы ни один колосок не остался, есть транспортерная лента, воздушный баллон. Как только хлеба созреют, начнем работать, примерно 25 июля», – проинформировал заведующий Арским сортоиспытательным участком.

В Лаишевском районе РТ открылась агротехнологическая выставка «День поля в Татарстане», работа которой продлится до 4 июля. В этом году в ее работе принимают участие 167 компаний из 24 регионов России, а также из Беларуси.

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