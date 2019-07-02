Татар-информ

2 июля 2019, 22:28

Спорт

Татарстанская дзюдоистка стала бронзовым призером первенства Европы среди кадетов

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Спорт

Татарстанская дзюдоистка стала бронзовым призером первенства Европы среди кадетов

Фото: minsport.tatarstan.ru

Европейский турнир по дзюдо прошел в столице Польши Варшаве.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Воспитанница казанской ДЮСШ единоборств «Ак Барс» Александра Загирова в составе российской сборной завоевала бронзовую медаль первенства Европы среди кадетов, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо РТ.

При этом в личном зачете Загирова, выступающая в категории свыше 70 кг, и еще одна дзюдоистка из Казани – Карина Минникаева (40 кг) стали пятыми. Наставник спортсменок – тренер Диана Фазылова.

Европейский турнир по дзюдо среди кадетов прошел в столице Польши Варшаве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Александра Загирова стала бронзовым призером Кубка Европы среди кадетов, прошедшего в Берлине. 

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