Три команды представят Татарстан на фестивале самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Три команды из Татарстана, Innoteam, «Малибушки» и «Зазнавшиеся мастера», примут участие в фестивале самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2019, сообщают организаторы мероприятия.

В этом году зрелищное спортивное событие пройдет в России уже в десятый раз. Оно состоится 28 июля в столице страны Москве. Пока же 40 прошедших многоступенчатый отборочный этап Red Bull Flugtag креативных команд приступили к созданию разработанных ими летательных аппаратов.

Всего на участие в шоу претендовали сотни коллективов. Победителей выбрали журналисты и блогеры в рамках Selection Day, поклонники в социальных сетях и компетентное жюри. Познакомиться с финалистами поближе и посмотреть на их эскизы можно на официальном сайте «Дня полетов» – https://flugtag.redbull.com/ru/ru/.

Состязания организуют на Гребном канале города Москвы. Пилоты будут запускать свои конструкции с шестиметровой рампы. Судьям предстоит оценить дальность полета, креативность аппарата и фееричность выступления команды. Вход на мероприятие будет бесплатным.

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