В трех казанских поселках временно отключат газ

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). С 4 июля в трех поселках Авиастроительного района Казани – Борисоглебском, Кадышеве и Голубом Озере – на время отключат газоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Газ отключат с 8 часов утра 4 июля, его не будет вплоть до завершения работ, ведущихся на магистральном газопроводе.

В связи с отключением газоснабжения жителям посоветовали «закрыть газовые задвижки, запастись электрическими плитками, соблюдать технику безопасности и до окончания работ не пользоваться газовыми приборами».

При этом в случае появления запаха газа в доме следует позвонить по телефонам: 8 (843) 234-12-36 или 234-09-01, отметили в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что часть жителей четырех районов Казани 3 июля временно останется без света.

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