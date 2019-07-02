Мухаметшин обсудил вопросы расширения сотрудничества с главой парламента Словакии

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин обсудил вопросы расширения сотрудничества с Председателем Национального Совета Словакии Андреем Данко, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Словацкая делегация во главе с руководителем национального парламента, включающая депутатов и бизнесменов, прибыла в Татарстан для знакомства с экономическим и инвестиционным потенциалом республики, участия в деловом форуме «Татарстан – Словакия».

Фарид Мухаметшин рассказал об экономическом потенциале Татарстана, принципах работы Госсовета и роли республики во взаимодействии России с зарубежными странами. При этом он отметил, что, несмотря на значительный рост товарооборота Республики Татарстан и Словацкой Республики, имеется серьезный потенциал для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, а также сотрудничества межпарламентского.

Андрей Данко в свою очередь поблагодарил за возможность посетить Татарстан, рассказал о своей стране и выразил готовность активнее сотрудничать с Россией и Татарстаном в области инноваций, культуры, искусства. «Для нас важно знакомиться с регионами Российской Федерации. Мы хотим не только узнать о Татарстане, но и показать потенциал нашей республики <...>. Словакия достигла больших успехов в области автомобилестроении, электротехнической промышленности», – подчеркнул он.

После завершения встречи парламентарии Словакии посетили Агентство инвестиционного развития Татарстана, где ознакомились с инвестиционным потенциалом республики.

Завтра члены словацкой делегации примут участие в работе делового форума «Татарстан – Словакия». Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Татнефть» и компанией Slovnaft – крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом центральноевропейской страны.

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