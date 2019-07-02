Комитет по законности и правопорядку Госсовета РТ подвел итоги работы за пять лет

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Комитет по законности и правопорядку Государственного Совета Татарстана подвел итоги работы за пять лет. За это время входящие в его состав 12 депутатов приняли участие в разработке 64 законов республики и 755 постановлений, а также рассмотрели 711 обращений граждан и проконтролировали исполнение 46 вопросов на местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Комитет по законности и правопорядку является одним из самых загруженных в Госсовете РТ. Его председатель Шакир Ягудин заметил, что помимо законотворческой работы его члены выполняют ряд контрольных функций.

С октября 2014-го по июль 2019 года комитет рассмотрел 69 законодательных инициатив, 64 из которых стали законами РТ. Среди них были законы «О парламентском контроле» и «Об Общественной палате», благодаря которым активисты-общественники получили новые возможности влиять на ситуацию в республике.

Еще один разработанный комитетом закон, «Об участии граждан в охране общественного порядка», стал результатом широкой общественной дискуссии. Сейчас в соответствии с ним в Татарстане действуют 1600 добровольных дружин, включающих 22 тыс. участников.

Помимо этого, Комитет по законности и правопорядку следит за исполнением республиканского законодательства. Он рассмотрел за пять лет 711 обращений граждан, среди которых были и жалобы на недостаточно оперативно реагирующих на просьбы граждан чиновников. Регулярно рассматривает комитет и контрольные вопросы.

Подведение итогов работы за пять лет состоялось в преддверии завершения работы Государственного Совета Татарстана V созыва и в соответствии с призывом Президента РТ Рустама Минниханова к представителям партии «Единая Россия» в республиканском парламенте отчитаться о проделанной работе.

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