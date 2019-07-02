Минсельхоз внедрит в регионах России разработанную Университетом Иннополис систему «Телеагроном»

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Минсельхоз России планирует внедрить во всех регионах страны разработку Университета Иннополис – систему «Телеагроном». Об этом на выставке «День поля в Татарстане» ИА «Татар-информ» сообщил специалист службы цифровой трансформации Минсельхозпрода РТ Дмитрий Нефедов.

«Программа “Телеагроном” сегодня была представлена Президенту Татарстана, она одобрена Минсельхозом России. И 10 июля Университет Иннополис заключает соглашение с министерством о взаимодействии по этому проекту. В Минсельхозе России принято решение о том, чтобы эту программу масштабировать во всех регионах страны», – рассказал собеседник информагентства.

«Телеагроном» – это многофакторная система оперативного мониторинга и упреждающего моделирования развития болезней сельскохозяйственных культур. Сервис предоставляет пользователям инструменты удаленного автоматического контроля состояния посевов, а также дает возможность оперативной диагностики растений и разработки стратегии немедленного реагирования на возникновение признаков болезни.

«Сейчас у нас на селе существует проблема с кадрами. Нет специалистов, которые могли бы распознавать болезни сельскохозяйственных культур, выдавать рекомендации по тому, как более эффективно вести сельское хозяйство в части растениеводства, определять необходимые технологии, чтобы вылечить растения. Разработана программа, которая в своей базе хранит фотографии, данные о болезнях. Программа позволяет в автоматическом режиме своевременно распознать болезнь и выдать рекомендации с учетом биологизации. За счет раннего выявления уменьшается количество расходуемых средств защиты растений», – уточнил Нефедов.

По его словам, в этом году программу ввели в промышленную эксплуатацию. Сервис первый сезон работает на пяти предприятиях Татарстана и на пяти предприятиях других российских регионов. «Агроном отправляет фотографию, система обращается в базу данных. Около 50 показателей одновременно исследуются. Фотография сравнивается с эталонами и анализируется, выдается рекомендация в течение двух дней», – отметил специалист министерства.

В Лаишевском районе РТ открылась крупнейшая агротехнологическая выставка «День поля в Татарстане», работа которой продлится до 4 июля. Сегодня экспозицию выставки осмотрели Президент РТ Рустам Минниханов и заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

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