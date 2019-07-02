Из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Из-за пожара на глубоководном аппарате от отравления дымом погибли 14 российских моряков-подводников, сообщает РИА Новости.

«Трагедия произошла в российских территориальных водах во время работ по изучению дна Мирового океана. ЧП произошло при проведении батиметрических измерений», – сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с огнем удалось справиться лишь благодаря слаженным действиям команды. В данный момент аппарат находится на базе Североморск. Расследование случившегося находится под контролем главнокомандующего ВМФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.