Татар-информ

2 июля 2019, 19:18

ОбществоКультура

Мергасовский дом будут охранять от вандалов сотрудники ЧОПа

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ОбществоКультура

Мергасовский дом будут охранять от вандалов сотрудники ЧОПа

Фото: архив/Александр Эшкинин

Соответствующее решение принял мэр Казани Ильсур Метшин.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Находящийся в аварийном состоянии Мергасовский дом в центре Казани будут охранять от вандалов сотрудники частного охранного предприятия. Соответствующее решение принял мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Мэр Казани принял решение и выставляет ЧОП на Мергасовский дом. ЧОП будет охранять дом от вандалов месяца два или три, пока идут дела по расселению с жителями», – написала она.

Занимающаяся спасением Мергасовского дома инициативная группа активистов получила контакты владельцев пяти оставшихся не расселенными квартир, чтобы попросить их согласиться с решением об ограждении здания. При этом помощник Президента РТ подчеркнула, что фактически в доме никто не живет.

Предупреждающие таблички по периметру устанавливает Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК). «Как появится забор, поставим их на забор», – добавила Балтусова. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пока в Мергасовском доме остаются жильцы, его невозможно передать в собственность инвестору. При этом мэрия лишена возможности направить достаточные средства на приведение здания в порядок, так как этот вопрос не прописан в законодательстве.

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