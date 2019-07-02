Замглавы АП РФ поблагодарил Президента РТ за хорошую организацию Конгресса антропологов

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов поблагодарил Президента Татарстана за хорошую организацию открывшегося сегодня в Казани XIII Конгресса антропологов и этнологов России.

Магомедов отметил вклад властей республики в достойную организацию мероприятия, проведенную ими подготовительную работу, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Основной целью находящегося в Татарстане с рабочей поездкой заместителя главы Администрации Президента как раз и является участие в конгрессе. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на открытии научного форума он назвал Татарстан примером для остальных регионов страны в вопросах реализации государственной национальной политики.

XIII Конгресс антропологов и этнологов России открылся в Казани сегодня, 2 июля. Он будет работать в столице Татарстана до 6 июля включительно.

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