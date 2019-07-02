«Всероссийский день поля-2019» пройдет в Ленинградской области на специально подготовленных полях

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Выставка «Всероссийский день поля» в этом году пройдет с 10 по 12 июля в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России, по инициативе которого проводится мероприятие.

Ежегодно для проведения такой выставки и делового форума выбирается один из регионов страны. В текущем году площадкой «Всероссийского дня поля» станет производственный полигон Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в городе Пушкине.

Организаторы подготовят обширную экспозицию, которая будет включать такие разделы, как «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Растениеводство», «Агрохимия», «Средства защиты растений» и другие.

Примечательно, что передовые технологии возделывания сельхозкультур, их перспективные современные сорта, новейшая сельскохозяйственная техника будут демонстрироваться в естественных условиях, то есть на специально подготовленных полях. К примеру, на опытных делянках состоится презентация сельскохозяйственных культур.

Помимо показа достижений отечественного агропромышленного комплекса в рамках выставки предусмотрена насыщенная деловая программа, которая затронет все основные направления развития отрасли.

В прошлом году «Всероссийский день поля» прошел в Липецкой области, а в 2017-м – в Республике Татарстан. Как сообщало ИА «Татар-информ», общее количество участников, посетителей и гостей «Всероссийского дня поля-2017» в Лаишевском районе республики составило около 30 тыс. человек.

В Лаишевском же районе РТ сегодня открылась крупнейшая агротехнологическая выставка «День поля в Татарстане», работа которой продлится до 4 июля. Сегодня экспозицию выставки осмотрели Президент РТ Рустам Минниханов и заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

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