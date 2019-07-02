Татар-информ

2 июля 2019, 17:30

Экономика и финансыОбщество

Ак Барс Банк запустил «Семейную» ипотеку под 6% годовых на весь срок кредитования

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Экономика и финансыОбщество

Ак Барс Банк запустил «Семейную» ипотеку под 6% годовых на весь срок кредитования

Воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2022 года.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Ак Барс Банк запустил программу ипотеки с государственной поддержкой под 6% годовых – льготная ставка теперь действует на весь срок кредитования. Воспользоваться предложением можно с июля этого года до 31 декабря 2022 года.

В отличие от большинства банков Ак Барс Банк предоставляет возможность использовать материнский (семейный) капитал для частичного или полного покрытия первоначального взноса по кредиту. Благодаря этому большее количество клиентов смогут получить собственное жилье на льготных условиях. Также в качестве первоначального взноса могут быть использованы любые другие субсидии.

По государственной программе можно приобрести квартиру на этапе строительства или купить у первого собственника готовую жилую недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. Также по льготной ставке можно рефинансировать субсидированный кредит, полученный ранее в других банках. Воспользоваться ипотечной программой с государственной поддержкой могут клиенты, работающие по найму, у которых с 1 января 2018-го до 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок.

Получить подробную информацию о программе, рассчитать ипотеку и оставить заявку можно на сайте банка.

Кредит предоставляется ПАО «АК БАРС БАНК» в рамках программы государственной поддержки для семей с детьми, а именно – на приобретение готовой жилой недвижимости (квартир, жилого дома с земельным участком) по договорам купли-продажи у юридического лица – первого собственника после ввода объекта в эксплуатацию (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании). Кредитование на приобретение жилой недвижимости (квартир) на этапе строительства у аккредитованных в банке компаний-застройщиков (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании), по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования).

Срок действия программы – до 31 декабря 2022 года. В случае рождения с 1 июля 2022-го по 31 января 2022 года второго ребенка и (или) последующих детей – срок предоставления кредита не позднее 1 марта 2023-го. Процентная ставка 6% действительна при первоначальном взносе 20% от стоимости приобретаемого объекта сроком до 25 лет, при присоединении к договору имущественного страхования и/или личного страхования. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого объекта недвижимости. Подробности – на сайте www.akbars.ru и по телефону: 8 (800) 200-53-03. 0+.

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