В фестивале «Алтын калям – Золотое перо 2019» примут участие видеоблогеры

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В фестивале «Алтын калям – Золотое перо» 2019 года примут участие видеоблогеры – они будут освещать события фестиваля и учится по направлению «Телевидение». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала глава Молодежного правительства РТ Алла Абросимова.

«В этом году у нас первое экспериментальное направление – “Видеоблогинг“. На этот раз у нас 25 человек по направлению “Телевидение“, часть из них будет работать в классическом телевизионном формате, а видеоблогеры будут учиться снимать оперативно, то есть сразу записывать дневники фестиваля и выкладывать их в социальные сети», – отметила Абросимова.

В качестве эксперта по мультимедийному направлению приглашен секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный. Он уже в четвертый раз приедет на «Золотое перо».

Финальный этап фестиваля «Алтын калям – Золотое перо 2019» пройдет с 3 по 7 июля на базе молодежного центра «Волга» под Казанью. Очный этап предусматривает образовательную и конкурсную программу по таким направлениям, как печатная журналистика на русском и татарском языках, телевидение на русском и татарском языках, радио, мультимедиа, дизайн и верстка.

На фестивале будет представлено пять тем: «Год рабочих профессий и мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019», «25-летие государственной молодежной политики РТ», «Журналистика знаний», «Навстречу 100-летию образования Татарской АССР» и «Год театра в России».

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