Татар-информ

2 июля 2019, 17:20

Общество

Парламентарии Татарстана оценили организацию работы с несовершеннолетними в Лениногорском районе

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Общество

Парламентарии Татарстана оценили организацию работы с несовершеннолетними в Лениногорском районе

Фото: gossov.tatarstan.ru

Состоялось заседание Комитета по законности и правопорядку Государственного Совета РТ.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). На состоявшемся сегодня заседании Комитета по законности и правопорядку Государственного Совета Татарстана депутаты оценили организацию работы с несовершеннолетними в Лениногорском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

О состоянии дел в муниципалитете рассказал заместитель руководителя исполкома Лениногорского района Вагиз Санатуллин. Он отметил, что с 2011 года в муниципальном образовании работает Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав координирует деятельность межведомственного социально-реабилитационного консилиума.

С входящими в группы риска детьми работают специалисты психолого-педагогической службы «Надежда», Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Логос» и объединения подростковых клубов по месту жительства «Ровесник». Свой вклад в работу с несовершеннолетними вносят Детская районная дума, Лениногорский молодежный парламент, студенческие трудовые отряды, добровольческий центр «Волонтер», Объединение рабочей молодежи, Лениногорское отделение Аграрного молодежного объединения и другие организации.

Для проведения профилактический работы с населением организованы шесть общественных пунктов охраны порядка. Народная дружина Лениногорска насчитывает 623 человек, отметил докладчик. Дополнительно о работе Комиссии по делам несовершеннолетних Лениногорского района рассказали заведующий сектором Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Томилин, начальник отдела Министерства по делам молодежи РТ Наталья Пивоварова и заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Айдаров.

Заместитель руководителя парламентского комитета Рафил Нугуманов отметил удовлетворительную работу муниципальных властей с несовершеннолетними и предложил снять вопрос с контроля. Депутаты поддержали его и приняли соответствующее решение.

Кроме того, на сегодняшнем заседании заместитель председателя Верховного суда РТ Роман Гафаров представил кандидатов на посты мировых судей. По предложению председателя комитета Шакира Ягудина парламентарии рекомендовали Госсовету избрать мировыми судьями восьмерых претендующих на эти должности.

Кроме того, члены комитета обсудили ряд законопроектов, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании Государственного Совета.  

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