В России одобрены законопроекты об электронных трудовых книжках

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Комиссия Кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, предусматривающих введение электронных трудовых книжек, сообщает пресс-служба Кабинета министров РФ.

В дальнейшем они будут рассмотрены на заседании Правительства.

Теперь с 1 января 2021 года бумажные трудовые книжки сохранятся только для тех работников, которые подадут специальное письменное заявление. Предоставить его нужно до конца 2020 года. В основном же сведения о трудовой деятельности, стаже, а также переводе на другую работу или увольнении будут вестись в электронной форме, а бумажные трудовые граждане получат на руки, так как работодатели особождаются от ответственности за их сохранность.

Стоит отметить, что после введения электронных трудовых книжек работодатели будут обязаны возмещать заработную плату, которая не будет получена по причине задержки выдачи сведений при увольнении. Возмещение денежных средств также будет предусмотрено при внесении в трудовые формулировок, содержание которых не будет соответствовать закону формулировки причины увольнения.

С начала 2020 года работодателей также хотят обязать ежемесячно предоставлять в пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности. Информация должна будет отправляться не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Кроме того, с 1 января 2021 года при приеме или увольнении работника сведения об этом должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.

Третий законопроект — предложение о внесении изменений в КоАП РФ. Согласно ему работодателя смогут привлекать к ответственности за неоднократное (от двух раз в год) нарушение сроков предоставления либо предоставление неполной или недостоверной информации.

Цель данных законопроектов — обеспечение удобного и быстрого доступа к сведениям о трудовой деятельности, сохранность личных данных в информационной системе ПФР, а также снижение затрат на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых. Он должен предоставить дополнительные возможности трудоустройства для работников, работающих удаленно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.