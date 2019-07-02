В Нижнекамске откроется первый в Татарстане веломузей

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске 5 июля откроется первый в Татарстане веломузей. На данный момент подобный проект в Казани находится в стадии «заморозки», поэтому новое пространство станет единственным в своем роде на территории республики, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Организаторы подготовили настоящий праздник. Мероприятие начнется у Дома народного творчества. В 16 часов здесь соберутся любители велосипедной езды – пообщаются друг с другом, потанцуют под ритмы диджея, желающие зарегистрируются на участие в конкурсе велозвука.



Через час колонна велосипедистов начнет движение по Школьному бульвару, минует городской музей, затем проедет проспект Строителей и далее по улице Юности выедет до парка «Велики», где и расположен новый музей.

На площадке автогородка состоится финал конкурса велозвука, победитель получит награду. Здесь же в торжественной обстановке откроется музей истории велосипеда.





На сегодняшний день в музее собрано 40 раритетных экспонатов: швейцарский военный велосипед середины XX века, новый немецкий тандем, двухколесный велосипед из Риги, несколько легендарных «салютов», цирковой транспорт с огромным передним колесом и даже вошедший в поговорку «конь педальный» – детище советской игрушечной промышленности.



Параллельно с музейной экспозицией будет работать детская игровая площадка, а в 18 часов начнется часовое шоу Василия Самокатова из Углича, который создал веломузей у себя в городке.





Праздник состоится с участием известного энтузиаста – Ильдуса Янышева, помогавшего жителям Нижнекамска создавать уникальный музей. Он презентует свою книгу «За счастьем на велосипеде». Путешественник из Казани известен тем, что за год и два месяца совершил на бицикле кругосветный вояж.



В этот же вечер на территории парка «Велики» начнутся молодежные дебаты о дорожном движении «Опасные игры», параллельно состоится семинар для воспитателей по преподаванию Правил дорожного движения малышам.



В обычные дни музей будет работать с 9 до 19 часов (кроме понедельника). Вход для всех будет свободным.

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