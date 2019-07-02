В казанский парк «Черное озеро» съедутся лучшие российские и зарубежные танцоры

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 3 июля в казанском парке «Черное озеро» на фестивале Summer Groove Dance Camp соберутся лучшие танцоры со всей страны и из-за рубежа, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
Посетители парка увидят выступления хореографов и участников проекта «Танцы на ТНТ», а также познакомятся с танцорами и педагогами лагеря Summer Groove Dance Camp.
В шесть вечера в парке начнутся мастер-классы и танцевальные баттлы по хип-хопу, Dancehall, All Styles и Best Team Show.
Каждый желающий может принять участие в программе бесплатно.