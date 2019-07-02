В Бугульминском районе построят новый ФАП, обновят парк отдыха и детсад

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Наратлинском сельском поселении Бугульминского района Татарстана по программе самообложения построят новый фельдшерско-акушерский пункт, облагородят парк отдыха и завершат капитальный ремонт детского сада, пишет «Бугульминская газета».

В состав Наратлинского поселения входят село Наратлы, деревня Ключевка и поселок Петровка. Всего в этих населенных пунктах проживают около 800 человек, в основном чуваши, а также русские, татары, мордва, удмурты и представители других народов Поволжья.

На сегодняшний день сельчане навели порядок на кладбищах в Петровке и Наратлах. Здесь на погосте старое ограждение полностью заменено на профнастил. За счет самообложения частично провели внутреннюю и внешнюю отделку местной церкви – это один из лучших православных храмов в районе.

При въезде в Наратлы реконструированы родник и небольшое озеро, скоро здесь откроется обновленный парк отдыха. Местные власти посадят дополнительные деревья и установят таблички с именами почетных граждан Наратлинского сельского поселения.

В скором времени в поселении появится новый ФАП, подготовительные работы уже стартовали. В настоящее время продолжается капитальный ремонт детского сада. Подрядчики обновили кровлю, ведут отделочные работы. Также в здании поменяли инженерные коммуникации и входные блоки. Открыться детсад должен осенью: 25 малышей станут новоселами обновленного дошкольного учреждения.

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