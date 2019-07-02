Президент Татарстана принял участие в совещании у Медведева по нацпроектам

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня по видеосвязи принял участие в заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Правительства страны напомнил, что на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры выделяются значительные средства (например, на 2019 год – свыше 1,7 трлн рублей).

Медведев отметил, что к концу июня «в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети», и обратил внимание на достаточно активную работу регионов.

Вместе с тем он призвал субъекты Федерации нарастить темпы работы в летний период. «<…> идет самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее», – констатировал Премьер.

Кроме того, Председатель Правительства РФ заметил, что ускорению работы способствует система электронного бюджета, которая как минимум позволяет не дублировать запросы из различных инстанций. Он посоветовал ведомствам быстрее подключаться к ней и использовать ее более активно.

Помимо этого, Дмитрий Медведев признал существование ряда проблем, связанных с документацией: «Параметры паспортов национальных проектов доводятся до регионов. Там есть некоторые технические сложности. Нужно их преодолеть в самое ближайшее время». Он выразил надежду, что в самое ближайшее время удастся расширить функциональные возможности системы электронного бюджета и запустить систему мониторинга.

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