МЧС напоминает татарстанцам соблюдать осторожность во время сильного ветра и грозы

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня вечером и завтра ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня вечером, ночью и завтра днем на территории республики ожидаются грозы с усилением западного ветра до 18 метров в секунду», – рассказали в МЧС.

В случае ухудшения погодных условий, пребывая на улице, старайтесь избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Если на открытой местности вас настигла гроза, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда.

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