Региональный ФРП рассматривает заявки татарстанских предприятий на сумму около 500 млн рублей

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). На данный момент Фонд развития промышленности совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана рассматривает заявки на софинансирование проектов 11 татарстанских предприятий на общую сумму 497 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Тимур Саматов.

«В среднем рассмотрение проектов занимает до 3 месяцев. Сейчас они [предприятия] направили документы в федеральный ФРП и региональный ФРП, должны согласовать, — отметил в беседе с ИА «Татар-информ» Саматов. — После этого уже будет принято решение. Я более чем уверен, что оно будет положительным. Есть вопросы по паре проектов, но есть время устранить все эти замечания».

Инвестиционно-венчурный фонд РТ в 2016 году был наделен полномочиями Фонда развития промышленности Республики Татарстан. Впоследствии стороны заключили соглашение о совместной поддержке предприятий республики. Речь идет о программах «Проекты развития» и «Комплектующие изделия».

Финансирование проектов осуществляется в соотношении 30 на 70. То есть 30% средств выделяет региональный фонд, 70% — федеральный.

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