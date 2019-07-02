Жители Казани смогут задать свои вопросы и. о. Казанского межрайонного природоохранного прокурора

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 4 июля жители города Казани смогут задать свои вопросы и. о. Казанского межрайонного природоохранного прокурора Ильнуру Нафикову. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата главного федерального инспектора по Республике Татарстан.

Прием граждан состоится в приёмной Президента РФ в РТ. Жители, у которых имеются вопросы в области сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, незаконной добычи водных биологических ресурсов и всего, что так или иначе может повлиять на загрязнение окружающей среды, могут обратиться с ними с 10 до 12 часов.

Запись на прием проводится по телефону: 8 (843) 221-80-36

Также со всеми вопросами жители могут обратиться в приёмную Президента РФ в РТ по адресу: город Казань, улица Кремлевская, дом 12/20.

Также режим личного приема граждан, который проводят руководители территориальных органов исполнительной власти РТ, депутаты Госсовета РТ, сотрудники прокуратуры РТ, сотрудники Аппарата Конституционного суда РТ и нотариусы в приемной Президента РФ в РТ, можно найти на официальном сайте ГФИ по РТ в разделе «Приёмная Президента РФ в РТ»

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