Синоптики Татарстана вновь предупреждают о дождях, грозах и порывистом ветре

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Завтра, 3 июля, на территории Татарстана вновь ожидаются небольшие дожди и грозы, предупреждает Гидрометцентр РТ.

При этом во время гроз вероятны усиления западного ветра до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

В темное время суток столбики термометров опустятся до +10 градусов. Днем температура воздуха по республике составит от 21 до 26 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе региона, прохладнее всего – на юго-востоке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по прогнозу профессора К(П)ФУ Юрия Переведенцева, в первой половине недели на территории Татарстана погода будет носить неустойчивый характер.

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