(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В отделе образования опровергли факт поборов с учителей школы Тукаевского района Республики Татарстан.

«По данному факту было проведено служебное расследование. Факт сбора денег директором школы не подтвердился. Штраф, о котором идет речь в сообщениях, был оплачен директором еще в июне. Коллективу школы запретили принимать материальную помощь, организованную в виде добровольного сбора», – рассказали в Управлении образования Тукаевского муниципального района РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура инициировала проверку после информации о поборах в Тлянче-Тамакской школе.

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