Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Система «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который проходил в Российской Федерации с 27 мая по 1 июля. Для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тыс. аудиторий в 5 тыс. 713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Свыше 100 тыс. камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4 млн 724 тыс. 835 часов трансляций с видеокамер.

Трансляция сигнала в течение всего основного этапа ЕГЭ велась на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru. Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 2 тыс. 993 федеральных и 4 тыс. 967 региональных онлайн-наблюдателей. Наблюдение происходило в том числе в московском ситуационном центре по мониторингу за ходом проведения ЕГЭ, технологическим партнером которого выступил «Ростелеком». Одновременно до 200 наблюдателей в режиме реального времени следили за ходом ЕГЭ, а также просматривали архив видеозаписей, который хранится на портале.

Специалисты «Ростелекома» осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак. Во время проведения экзаменов был зафиксировано несколько DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения.

«Мы зафиксировали ряд хакерских атак на портал видеонаблюдения, но попытки нарушить стабильность работы сайта ни к чему не привели. Специалисты “Ростелекома” быстро нейтрализовали кибератаки и сохранили работоспособность серверов. Могу с уверенностью сказать: наша система устойчива к подобного рода атакам. Однако компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Оборудование “Ростелекома” в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов. Таким образом наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов», – добавил он.

Для поддержки пользователей портала была организована бесплатная горячая линия в формате «8-800», на которую поступило свыше 4 тыс. звонков. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило три секунды, среднее время разговора с оператором – 6 минут 26 секунд. По электронной почте поступило более 320 обращений, на запросы операторы отвечали в течение шести минут.

Государственные экзамены в основной период сдали около 750 тыс. человек. Система видеонаблюдения «Ростелекома» продолжит свою работу до окончания дополнительного периода – 20 сентября 2019 года.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в Интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн подписчиков, из них 5,4 млн подключены к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуются мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов. Кроме того, «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в Интернет и VPN пользуются более 1,0 млн юридических лиц.