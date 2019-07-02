На видео попало, как в Набережных Челнах пьяный водитель протаранил стену магазина

(Набережные Челны, 2 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На видео попало, как пьяный водитель на автомобиле врезался в стену продуктового магазина в Набережных Челнах, сообщают социальные сети.

ДТП произошло на Первой дороге в районе поселка ЗЯБ. Нетрезвый водитель въехал на своем автомобиле в стену магазина «Магнит». При этом он зажал переднюю часть велосипеда челнинца, который в этот момент проезжал вдоль здания.

Сведений о пострадавших пока нет. Сам виновник ДТП быстро пришел в себя после случившегося. Информация уточняется.

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