В Казани стартует первенство Европы по плаванию

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Завтра, 3 июля, в Казани начнутся соревнования первенства Европы по плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Данное мероприятие впервые будет проведено в казанском Дворце водных видов спорта, расположенном на улице С. Хакима, д. 70. За победу в состязании будут бороться атлеты «Старого Света». Это юноши в возрасте 15–18 лет и девушки в возрасте 14–17 лет.

В соревнованиях будут участвовать более 600 участников из 50 европейских стран. Данные спортсмены — потенциальные члены сборных национальных команд своих стран на предстоящих Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в городе Токио.

Первенство Европы по плаванию ведет свою историю с 1967 года. Мероприятие проводится под эгидой Лиги европейского плавания (LEN).

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