(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Один рабочий погиб и двое госпитализированы после отравления газом в колодце в Пестречинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о том, что у дома в деревне Званка двое сантехников спустились в колодец и потеряли сознание. На месте дежурная смена Казанского ПСО обнаружила двоих человек в колодце, а рядом на поверхности находился еще один пострадавший», – рассказали в МЧС.

Очевидцы рассказали, что во время ремонтных работ в трехметровый колодец сперва спустился один рабочий. Он потерял сознание, на помощь к нему спустился второй сантехник и также лишился сознания. Третьего мужчину спускали за ними на веревках, но вытащили сразу, как ему стало плохо.

Спасатели при помощи средств защиты и веревки извлекли из колодца двоих мужчин. Более получаса медики боролись за жизнь 29-летнего сантехника, но спасти его не удалось. 31-летнего и 26-летнего рабочих доставили в городскую больницу № 7.

МЧС Татарстана сообщает, что подобные случаи не редкость. Человек спускается в колодец, теряет сознание, второй спускается за ним и тоже получает отравление. Напоминаем, что работа в подземных сооружениях может оказаться опасной из-за накопления там горючих и токсичных газов – сероводорода, метана, углекислого газа.

Главной причиной несчастных случаев становится отравление газами. Метан не имеет ни цвета, ни запаха, может подниматься на поверхность и накапливаться при отсутствии движения воздуха. В городах метан чаще всего образуется в подвалах, канализационных колодцах и погребах. Этот газ становится причиной удушья, а при смешении с воздухом может воспламеняться.

Для обеспечения безопасности работ следует пользоваться газоанализаторами или другими измерительными устройствами.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.