Ольга Павлова: «Предприятиям нужны эксперты по блокчейну, виртуальной реальности»

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). С развитием цифровых производств в России будут востребованы специалисты, связанные с системами искусственного интеллекта и виртуальной реальностью. Об этом заявила депутат Государственной Думы России Ольга Павлова на открытии в Казани международной конференции Международной организации труда, посвященной занятости молодежи.

«Сегодня для молодежи актуально фрилансерство, стремительно развиваются самозанятые. Стремительно ворвавшаяся и развивающаяся цифровая экономика во всем мире задает вектор такой же стремительной модернизации образования и рынка труда. Все большему числу предприятий нужны эксперты по блокчейну, по машинному обучению, по виртуальной реальности, квантовой криптографии, магистральным линиям связи. Это те будущие профессии, которые должны стать основой новой конкурентоспособной экономики России», – сказала Павлова.

По ее словам, необходимо создавать в России стандарты образования и профессиональной подготовки кадров нового уровня. «Без этого невозможна реальная цифровизация экономики и внедрение высоких технологий. И WorldSkills даст старт этому процессу в нашей стране», – подчеркнула депутат.

Казань в августе 2019 года примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого впервые в истории пройдут соревнования JuniorSkills среди школьников в возрасте от десяти до 17 лет по 12 компетенциям. Во время чемпионата также состоится презентация проекта «Билет в будущее», целями которого являются прохождение молодежью профориентационных мероприятий, ранняя подготовка к освоению рабочих навыков.

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