Татар-информ

2 июля 2019, 15:40

Сельское хозяйство

Замглавы Минсельхоза РФ: Татарстан является самым ярким в России примером поддержки аграриев

Рекомендуем

Сельское хозяйство

Замглавы Минсельхоза РФ: Татарстан является самым ярким в России примером поддержки аграриев

Фото: tatarstan.ru

Иван Лебедев посетил выставку «День поля в Татарстане», открывшуюся в Лаишевском районе РТ.

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан является самым ярким в России примером поддержки аграриев. Об этом заявил сегодня на открытии пятой агротехнологической выставки «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе РТ заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

«Мне сегодня было очень приятно присутствовать на такой выставке, она грандиозная. Благодаря руководству Татарстана, слаженной работе всей команды мы видим здесь самые лучшие результаты, которые есть на территории России. Татарстан является самым ярким примером на всю страну по тому, как необходимо поддерживать аграриев», – сказал замминистра.

ÐœÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð² Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ°Ñ… Ð°Ð³Ñ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ñ‹ÑÑ‚Ð°Ð²ÐºÐ¸ &quot;Ð”ÐµÐ½ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð² Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½Ðµ â€“ 2019&quot;.

Лебедев подчеркнул, что Татарстан оказывает помощь аграриям по таким сложным направлениям, как сельхозмашиностроение, молочная отрасль и растениеводство. «Все это непростая работа. И если у нас будет больше таких примеров, которые мы сможем тиражировать на всю страну, мы станем великой аграрной державой. Думаю, все вместе мы справимся с этой важной задачей», – резюмировал он.

В Лаишевском районе РТ открылась крупнейшая выставка полевого формата «День поля в Татарстане-2019», работа которой продлится до 4 июля. Она включает такие разделы, как «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация» и «Малые формы хозяйствования».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Иван Лебедев на «Дне поля» в РТ: Нужно создать карту инвестиционной привлекательности АПК России
Новости дня
16:00
Римма Ратникова: На фестивале «Алтын калэм — Золотое перо» формируется журналистское братство

На базе МЦ «Волга» с 3 по 7 июля состоится XXIV Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм — Золотое перо».

15:53
Один рабочий погиб и двое госпитализированы после отравления газом в колодце в Пестречинском районе

Трагедия произошла в деревне Званка, где сантехники поочередно спускались в колодец во время ремонтных работ.

15:52
Замглавы Администрации Президента РФ: Татарстан – пример реализации национальной политики

Магомедсалам Магомедов выступил на открытии XIII Конгресса антропологов и этнологов России в Казани.

15:48
В трех районах Татарстана завершился ветромониторинг

Ориентировочно на площадках можно генерировать около 600 МВт мощности.

15:40
Замглавы Минсельхоза РФ: Татарстан является самым ярким в России примером поддержки аграриев

Иван Лебедев посетил выставку «День поля в Татарстане», открывшуюся в Лаишевском районе РТ.

15:34
Ольга Павлова: «Предприятиям нужны эксперты по блокчейну, виртуальной реальности»

Депутат Госдумы РФ открыла в Казани международную конференцию Международной организации труда.

15:28
УНИКС подписал контракты с двумя защитниками

С Евгением Колесниковым подписано новое соглашение, а с Павлом Сергеевым продлен действующий контракт.

15:20
Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России
15:19
Три года колонии получил казанский бизнесмен, обманом завладевший 4 млн рублей знакомого

Мужчина пообещал знакомому из Зеленодольска помочь избежать уголовной ответственности за торговлю контрафактной одеждой.

15:18
В Татарстане без использования эскроу-счетов достроят 178 домов

На проектное финансирование в республике к 1 июля перешли 87 застройщиков.

15:06
Самый молодой заместитель Ирека Файзуллина ушел на повышение в Москву

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Айрат Гатиятов работал с 2012 года.

15:02
Правительство РТ и пивоваренная компания подписали соглашение о запуске агропромышленной программы

Соглашение было подписано при участии Президента РТ Рустама Минниханова на площадке выставки «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе республики.

14:58
Иван Лебедев на «Дне поля» в РТ: Нужно создать карту инвестиционной привлекательности АПК России

Замминистра сельского хозяйства РФ принял участие в открытии крупнейшей выставки полевого формата «День поля в Татарстане-2019».

14:49
Прокуратура проверяет информацию о поборах с учителей школы в Тукаевском районе

В процессе мониторинга Интернета прокуроры заметили сообщение, в котором персоналу школы предложили оплатить штраф Роспотребнадзора.

14:48
Минниханов направил приветствие участникам открывшегося в Казани Конгресса антропологов

Президент Татарстана отметил прикладное значение современных антропологических и этнологических исследований.

14:40
В Казани откроется новый летний кинотеатр для всех возрастов

Каждый четверг зрители смогут насладиться артхаусом и короткометражками, тематическими альманахами и документальным кино.

14:26
Путин пожелал участникам стартовавшего в Казани Конгресса антропологов плодотворных дискуссий

Приветствие главы государства было зачитано во время открытия научного форума в столице Татарстана.

14:20
Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ Гран-при России 2019
14:02
В Казани до конца июля ограничат движение транспорта по четырем улицам

Ограничение затронет улицы Гарифа Ахунова, Александра Попова, Чишмяле и Джаудата Файзи.

13:55
Серьезная авария в Казани, в которой пострадал молодой водитель, попала на видео

ДТП с участием «Рено» и «Мицубиси» произошло накануне поздно вечером на улице Гаврилова.

13:50
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты

Клиенты могут переоформить действующие займы любого банка под более низкую ставку с возможностью заменить машину.

13:43
Жительница Татарстана отдала мошенникам 230 тыс. рублей, чтобы получить компенсацию за БАДы

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

13:38
Спортсмены из Татарстана завоевали восемь медалей на чемпионате России по академической гребле

Соревнования проводились с 27 июня по 1 июля в Москве на гребном канале «Крылатское».

13:24
Казань присоединится к масштабной тренировке по боксу, которая войдет в книгу рекордов Гиннесса

В Международный день бокса на Красной площади Москвы состоится самая масштабная в мировой истории бокса открытая тренировка с участием 5 тыс. человек.

13:08
Рустаму Минниханову доложили об оцифровке всех полей в Татарстане

Президент РТ поручил продолжить развитие в республике инновационного проекта «Цифровое сельское хозяйство».

События