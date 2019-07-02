Замглавы Минсельхоза РФ: Татарстан является самым ярким в России примером поддержки аграриев

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан является самым ярким в России примером поддержки аграриев. Об этом заявил сегодня на открытии пятой агротехнологической выставки «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе РТ заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

«Мне сегодня было очень приятно присутствовать на такой выставке, она грандиозная. Благодаря руководству Татарстана, слаженной работе всей команды мы видим здесь самые лучшие результаты, которые есть на территории России. Татарстан является самым ярким примером на всю страну по тому, как необходимо поддерживать аграриев», – сказал замминистра.

Лебедев подчеркнул, что Татарстан оказывает помощь аграриям по таким сложным направлениям, как сельхозмашиностроение, молочная отрасль и растениеводство. «Все это непростая работа. И если у нас будет больше таких примеров, которые мы сможем тиражировать на всю страну, мы станем великой аграрной державой. Думаю, все вместе мы справимся с этой важной задачей», – резюмировал он.

В Лаишевском районе РТ открылась крупнейшая выставка полевого формата «День поля в Татарстане-2019», работа которой продлится до 4 июля. Она включает такие разделы, как «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация» и «Малые формы хозяйствования».

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