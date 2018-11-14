УНИКС подписал контракты с двумя защитниками

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС подписал новые контракты с двумя защитниками — Евгением Колесниковым и Павлом Сергеевым, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

С 33-летним Колесниковым подписано новое соглашение по системе «1+1», а с 31-летним Сергеевым продлен действующий контракт, подписанный год назад, сообщается на официальном сайте УНИКСа.

Первый из них в прошлом сезоне провел за команду 32 игры, набирая в среднем по 5,5 очка за игру, а второй — 24 матча, набирая в среднем по 2,8 очка.

Для воспитанника питерского баскетбола Сергеева УНИКС стал почти родным, так как Павел играл за казанцев в сезонах 2007-2008, 2012-2014 и вновь оказался в команде летом 2017 года. Нигде он больше не играл.

Евгений Колесников также впервые провел сезон в УНИКСе в 2013-2014 гг, а затем вновь возвратился в клуб в 2017.

Напомним, что ранее покинули состав команды Морис Ндур, Антон Понкрашов, Максим Шелекето и Пиеррия Хенри. Пополнили ряды УНИКСа нынешним летом форвард Дмитрий Узинский из «Нижнего Новгорода» и форвард Валерий Лиходей («Анвилл», Польша). Значит, основные кадровые новости УНИКСа нас ждут в июле-августе.

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