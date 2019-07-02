(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Три года колонии получил казанский бизнесмен, обманом завладевший 4 млн рублей знакомого, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В 2017 году к предпринимателю обратился знакомый, который рассказал, что правоохранители провели на его фабрике и в магазине в Зеленодольске обыски, откуда изъяли спорттовары с нанесенными на них фирменными брендами. Разрешения правообладателя на использование торговых марок у него не было», – рассказал Галиев.

В итоге мужчина предложил знакомому помочь избежать уголовной ответственности за 4 млн рублей. Получив деньги, предприниматель скрылся.

По статье «Мошенничество в особо крупном размере» суд приговорил 43-летнего мужчину к трем годам колонии общего режима.

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