В День семьи, любви и верности жители Казани смогут необычно признаться в любви

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В День семьи, любви и верности жители Казани смогут стать участниками «Салюта любви» и признаться в своих чувствах на всю Россию, сообщают организаторы акции.

СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ будет открыта с 1 по 15 июля.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо зайти на сайт http://стенапризнаний.рф/, активировать форму «Написать признание», заполнить все поля, указав отправителя и получателя для получения уведомлений о публикации признаний, и загрузить фотографию или ссылку на видео с любимыми и родными.

Испытывающим яркие чувства будет предоставлено «все необходимое для поздравления любимых», отмечают организаторы.

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