Самый молодой заместитель Ирека Файзуллина ушел на повышение в Москву

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял отставку 30-летнего заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Айрата Гатиятова, который назначен директором Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ.

Постановление об освобождении Гатиятова сегодня появилось на портале правовой информации РТ. «Освободить 28 июня 2019 года Гатиятова Айрата Ринатовича от замещаемой должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ по инициативе работника», – говорится в тексте документа.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минстроя РТ, ранее Гатиятов был назначен руководителем Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования России. «Вчера у Гатиятова был первый рабочий день в новой должности», – пояснил представитель республиканского ведомства.

Айрат Гатиятов в 2011 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, прошел профессиональную переподготовку в Казанском институте экономики и антикризисного управления, а затем в Казанском (Приволжском) федеральном университете. В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Гатиятов работал с 2012 года сначала в должности помощника, а затем и заместителя министра.

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